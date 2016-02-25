На заброшенной стройке в Дзержинском районе Нижнего Тагила серьёзно травмировался подросток
Празднование Дня защитника Отечества на Вагонке отметилось не только курьёзным грабежом, но и трагедией для семьи местного подростка.
23 февраля компания из девяти подростков развлекалась на территории заброшенного долгостроя на улице Максарева.
Как это обычно бывает в юном возрасте, подростки стали бегать по этажам. Так получилось, что один из них оступился и упал с высоты третьего этажа.
Подросток 1998 г.р. был госпитализирован с множественными травмами. В том числе сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Случай расследуется следственным комитетом рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.
В полиции отметили, что это не первый трагический инцидент, произошедший на территории долгостроя.
Такова судьба заброшенных мест, притягивать неприятности. Несколько лет назад в хронике часто мелькал долгострой на ул. Юности. Сейчас там крупный торговый центр и проблема решилась сама собой.
О том, какая судьба ждёт долгострой на ул. Максарева, и о судьбах тех, кто беспечно проводит своё время в его стенах, читайте на страницах портала TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru