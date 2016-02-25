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На заброшенной стройке в Дзержинском районе Нижнего Тагила серьёзно травмировался подросток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На заброшенной стройке в Дзержинском районе Нижнего Тагила серьёзно травмировался подросток

25 февраля 2016, 12:30ПроисшествияПавел Щербина
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