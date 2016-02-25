Он призывал своих учеников казнить немцев и плеваться на христианские храмы: в Екатеринбурге осудили еврея-экстремиста

Районный суд Екатеринбурга огласил приговор по уголовному делу в отношении преподавателя школы «Ор-Авнер» Семена Тыкмана.

На своих уроках учитель-иудей нередко унижал христианство, подробно рассказывал детям, как «правильно» нужно действовать, услышав упоминание о других религиях: истинный иудей обязан плюнуть три раза через левое плечо, чтобы зараженная слюна не попала в организм. Сам мужчина часто признавался, что и сам всегда плюет в сторону, когда проезжает мимо христианских храмов.

Не толерантен еврейский учитель не только к мировой религии, но и к другим нациям. Так, например, Тыкман призывал детей вешать и резать немцев за холокост.

Учителя-экстримиста оштрафовали на 200 тысяч рублей. Однако судья освободил подсудимого от уплаты штрафа в виду того, что истек срок давности привлечения к ответственности.

И несмотря на столь лояльное отношение суда, Тыкман с наказанием не согласен. Он убежден, что уголовное дело было сфабриковано и намерен обжаловать приговор.