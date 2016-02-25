Подозреваемый в убийстве: СМИ сообщают о задержании в Нижнем Тагиле водителя гендиректора УВЗ

Среди задержанных фигурирует некто Бычков, который, как сообщает «Ъ», работает водителем топ-менеджеров корпорации Уралвагонзавод. В их число входит и генеральный директор Уралвагонзавода — почетный гражданин Олег Сиенко, чье имя недавно прогремело на всю страну в связи с дорогостоящим юбилеем в Москве, который устроили в его честь.

На Уралвагонзаводе редакции TagilCity.ru не сообщили, известно ли им что-нибудь о задержании шофера и посоветовали уточнить подробности в полиции:

Уралвагонзавод работу правоохранительных органов комментировать не может. Оперативно-розыскной деятельностью не занимается. За комментариями просим обращаться в правоохранительные органы.

В пресс-службе полиции Нижнего Тагила пока ничего не могут сообщать по этому поводу. Информацией о факте задержания они не располагают.