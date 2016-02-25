Подозреваемый в убийстве: СМИ сообщают о задержании в Нижнем Тагиле водителя гендиректора УВЗ
Сегодня стало известно о том, что вечером 24 февраля полиция Нижнего Тагила задержала четырех человек, подозреваемых в осуществлении заказного убийства в 2002 году. Тогда в парикмахерской «Мария» неизвестный киллер расстрелял члена преступной группировки «Кокоринские» Владимира Машинского. В числе жертв оказалась и парикмахер, делавшая ему стрижку.
Среди задержанных фигурирует некто Бычков, который, как сообщает «Ъ», работает водителем топ-менеджеров корпорации Уралвагонзавод. В их число входит и генеральный директор Уралвагонзавода — почетный гражданин Олег Сиенко, чье имя недавно прогремело на всю страну в связи с дорогостоящим юбилеем в Москве, который устроили в его честь.
На Уралвагонзаводе редакции TagilCity.ru не сообщили, известно ли им что-нибудь о задержании шофера и посоветовали уточнить подробности в полиции:
Уралвагонзавод работу правоохранительных органов комментировать не может. Оперативно-розыскной деятельностью не занимается. За комментариями просим обращаться в правоохранительные органы.
В пресс-службе полиции Нижнего Тагила пока ничего не могут сообщать по этому поводу. Информацией о факте задержания они не располагают.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru