В Екатеринбурге безработный сын убил отца и его сожительницу

Будущий убийца нигде не работал и жил на деньги отца. Это неоднократно становилось причиной упреков со стороны отца и постепенно испортило их отношения. Усугублял ситуацию тот факт, что екатеринбуржец ранее был неоднократно судим.

Трагедия произошла 17 февраля 2015 года, поздно ночью. В ночь трагедии екатеринбуржец пришел в квартиру отца опьяненный алкоголем и наркотиками. Там он убил своего родителя и его сожительницу, после чего забрал с убитой драгоценности, стоящие порядка 30 тысяч рублей, и скрылся.

Поиски убийцы заняли у полиции около трех недель, его задержали 8 марта, в Международный женский день. Почти год длилось следствие, пока, наконец, недавно дело убийцы не было передано в суд. Там он узнает, какое наказание заслужил за своё злодеяние.

В феврале 2015 года в Нижнем Тагиле разыгралась своя кровавая трагедия. Двое мужчин забили до смерти собутыльников и спалили дом с инвалидом-свидетелем.