Сотрудники ДПС в Североуральске нашли угнанный автомобиль по «горячим следам»
Владелец автомобиля еще не успел подать заявление об угоне транспортного средства, как «угонщиков» уже задержали.
Ночью 20 февраля патрулировавшими гаражный массив сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль «ВАЗ-21053», совершавший опасные маневры на проезжей части.
После остановки автомобиля в салоне обнаружили троих молодых людей 1997 года рождения, они не имели водительских прав и документов на машину и находились в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанные были доставлены в отделение полиции. В ходе проверки выяснилось, что все они ранее судимы за кражи и угон легкового транспорта. В ночь с 19 на 20 февраля молодые люди отмечали день рождения своего друга, a после того, как приняли изрядное количество спиртного — решили прокатиться по ночному Североуральску, выбрав для этого припаркованный во дворе дома автомобиль.
Заявление o пропаже машины поступило в тот момент, когда задержанные находились в полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело, a автомобиль уже возвращен владельцу, пишет ГУ МВД Росси по Свердловской области.
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