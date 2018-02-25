Сотрудники ДПС в Североуральске нашли угнанный автомобиль по «горячим следам»

После остановки автомобиля в салоне обнаружили троих молодых людей 1997 года рождения, они не имели водительских прав и документов на машину и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные были доставлены в отделение полиции. В ходе проверки выяснилось, что все они ранее судимы за кражи и угон легкового транспорта. В ночь с 19 на 20 февраля молодые люди отмечали день рождения своего друга, a после того, как приняли изрядное количество спиртного — решили прокатиться по ночному Североуральску, выбрав для этого припаркованный во дворе дома автомобиль.