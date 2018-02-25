Водитель из Екатеринбурга устроил массовую аварию из-за сердечного приступа (ФОТО)
25 февраля, 09:05Происшествия
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Около десятка автомобилей пострадало на парковке в Екатеринбурге после того, как в них въехала иномарка, водитель которой почувствовал себя плохо.
Сюжеты: Екатеринбург
24 февраля на перекрестке улиц Комсомольская-Чаадаева в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием, по меньше мере, десятка автомобилей.
Виновником аварии стал 48-летний водитель иномарки «Toyota RAV 4», который за рулём почувствовал себя плохо. По предварительной версии, причиной недомогания стал сердечный приступ.
Как сообщает E1.ru, водитель госпитализирован. Других пострадавших в ДТП нет.
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Фото: E1.ru
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