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Женщина выпала из окна перинатального центра в Нижневартовске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина выпала из окна перинатального центра в Нижневартовске

25 февраля, 11:05Происшествия
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