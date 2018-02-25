Женщина выпала из окна перинатального центра в Нижневартовске
25 февраля, 11:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В результате падения пациентка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.
Вечером 17 февраля из окна палаты перинатального центра выпала женщина. От полученных при падении повреждений она скончалась на месте.
Как сообщает портал «Наши новости. Тюмень», причина подобного поступка на данный момент выясняется следственной группой.
© TagilCity.ru
городпроисшествиесмертьпроверкапрокуратураполициятюменская областьперинатальный центрсуицидНижневартовск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей