Шесть лет колонии: свердловчанин привлек 12-летнего сына к нападению на полицейского
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Ирбите 38-летний житель села Ницинское приговорен к шести годам колонии за применение насилия и оскорбление полицейского, а также за привлечение своего 12-летнего сына к потасовке с блюстителем закона.
В 2016 году полицейский попытался задержать подсудимого, который предпринимал попытки управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
После того как полицейский обратился к подсудимому, мужчина обругал его и нанес ему несколько ударов по лицу головой и рукой. Кроме того, осужденный вовлек в совершение преступления своего 12-летнего сына: мальчик распылил в глаза правоохранителя слезоточивый газ.
Суд приговорил мужчину к шести годам колонии и одному году и шести месяцам ограничения свободы. В ходе следствие осужденный не признал свою вину в совершении преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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