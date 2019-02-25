Шесть лет колонии: свердловчанин привлек 12-летнего сына к нападению на полицейского

После того как полицейский обратился к подсудимому, мужчина обругал его и нанес ему несколько ударов по лицу головой и рукой. Кроме того, осужденный вовлек в совершение преступления своего 12-летнего сына: мальчик распылил в глаза правоохранителя слезоточивый газ.