Глыба льда со здания администрации Екатеринбурга упала на 69-летнюю пенсионерку
23 февраля около 12:00 69-летняя жительница Екатеринбурга пострадала от падения на нее ледяной глыбы. По словам женщины, лед упал с крыши администрации города.
Пострадавшая рассказала, что проходила мимо здания администрации Екатеринбурга у перекрестка улицы 8 Марта и проспекта Ленина. Сверху на нее упала глыба льда «размером с тазик».
Пожилой женщине, истекающей кровью, помогли прохожие, которые достали салфетки и довели пострадавшую до ближайшего кафе. Оттуда пенсионерка была доставлена в травматологию Центральной городской клинической больницы №23.
Медики наложили пенсионерке швы и сделали прививку от столбняка.
По словам дочери пострадавшей, льдом женщине рассекло лицо и задело грудь.
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбурге сообщили, что по факту инцидента организована проверка.
В администрации города также устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится анализ видеозаписей из разных источников, однако запись момента травмирования пенсионерки пока не обнаружена, информируют РИА Новости.