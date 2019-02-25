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Глыба льда со здания администрации Екатеринбурга упала на 69-летнюю пенсионерку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глыба льда со здания администрации Екатеринбурга упала на 69-летнюю пенсионерку

Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: Павел Ворожцов/ «Областная Газета»
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