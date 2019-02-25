Глыба льда со здания администрации Екатеринбурга упала на 69-летнюю пенсионерку

Пострадавшая рассказала, что проходила мимо здания администрации Екатеринбурга у перекрестка улицы 8 Марта и проспекта Ленина. Сверху на нее упала глыба льда «размером с тазик».

Пожилой женщине, истекающей кровью, помогли прохожие, которые достали салфетки и довели пострадавшую до ближайшего кафе. Оттуда пенсионерка была доставлена в травматологию Центральной городской клинической больницы №23.

Медики наложили пенсионерке швы и сделали прививку от столбняка.

По словам дочери пострадавшей, льдом женщине рассекло лицо и задело грудь.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбурге сообщили, что по факту инцидента организована проверка.