Nissan Patrol сгорел на ул. Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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25 февраля на улице Карла Либкнехта, 5 сгорел автомобиль Nissan Patrol. Предварительная версия случившего – поджог.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 февраля в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании иномарки. Для тушения огня были привлечены 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Машина долгое время стояла во дворе и не эксплуатировалась. Владелец транспортного средства узнал о происшествии только от сотрудников МЧС.
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По характеру повреждений предположительная версия случившегося – поджог, информирует ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
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