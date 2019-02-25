Nissan Patrol сгорел на ул. Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле

25 февраля в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании иномарки. Для тушения огня были привлечены 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Машина долгое время стояла во дворе и не эксплуатировалась. Владелец транспортного средства узнал о происшествии только от сотрудников МЧС.