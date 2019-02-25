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Nissan Patrol сгорел на ул. Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Nissan Patrol сгорел на ул. Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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