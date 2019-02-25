Охранник и посетители устроили драку в гипермаркете «Окей» в Екатеринбурге
В социальные сети попало видео, на котором запечатлён конфликт трёх мужчин, один из них в форме охранника. Драка произошла в ТРЦ «Радуга парк» в гипермаркете «Окей». Согласно версии магазина два посетителя напали на сотрудника службы охраны.
23 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в белой форме нападал на двух посетителей гипермаркета «Окей». Однако в интернете опубликовали только часть записи, из которой сложно понять, кто является зачинщиком драки и почему она произошла. Чуть позже отдел по связям с общественностью магазина обнародовал полную версию и предоставил своё объяснение инцидента.
Двое молодых людей попытались выйти из торгового зала через входные турникеты с товаром в пакете. Сотрудник охраны, действуя по инструкции, задержал их и попросил пройти через работающие кассы. Молодые люди начали оскорблять его и наносить побои, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения магазина. Далее охранник принял меры самообороны,рассказала руководитель по связям с общественностью гипермаркета «Окей» Ирина Цеплинская.
Сотрудники охраны вызвали полицию, которая задержала двух покупателей и доставила их в отделение. Руководство торговой точки направило в правоохранительные органы заявление о нападении и имеющуюся видеозапись в качестве доказательства. На данный момент полиция проводит проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, сообщает E1.ru.