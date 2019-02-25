Охранник и посетители устроили драку в гипермаркете «Окей» в Екатеринбурге

23 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в белой форме нападал на двух посетителей гипермаркета «Окей». Однако в интернете опубликовали только часть записи, из которой сложно понять, кто является зачинщиком драки и почему она произошла. Чуть позже отдел по связям с общественностью магазина обнародовал полную версию и предоставил своё объяснение инцидента.

Видео Видео: E1.RU

Двое молодых людей попытались выйти из торгового зала через входные турникеты с товаром в пакете. Сотрудник охраны, действуя по инструкции, задержал их и попросил пройти через работающие кассы. Молодые люди начали оскорблять его и наносить побои, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения магазина. Далее охранник принял меры самообороны,рассказала руководитель по связям с общественностью гипермаркета «Окей» Ирина Цеплинская.