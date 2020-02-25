Из-за обрушения в квартире тагильчанка сдала детей в детдом и не может вернуть

В марте 2018 года мужа Натальи Данильченко посадили в тюрьму на 13 лет. По словам Натальи, она сама написала на него заявление за попытку изнасилования своей дочери. Наталья тогда нигде не работала, как говорит, обеспечивал муж. Поэтому женщине с детьми, пока Данильченко искала работу, финансово помогала мать. Летом 2018 года, по словам Натальи, в квартире на Хохрякова начал осыпаться потолок.

Это началось на кухне. Там был натяжной потолок — слышно, когда камушки на него падали. В этот момент мы с детьми убирались дома. Я только вывела их всех в другую комнату и потолок на кухне падает,вспоминает Данильченко.

На тот момент найти работу у Натальи так и не удалось, а состояние потолка продолжало ухудшаться.

В эту квартиру на Хохрякова 10, мы с мужем и пятью детьми въехали в 2015 году. Здесь раньше жил мой старший брат. После смерти бабушки в 1997 году квартира осталась ему. Мы там все прописаны, а квитанции приходят на его имя. Он работает вахтовым методом и сейчас его нет, хотя о том, что потолок обваливается я говорила ему давно. Он сказал, что это мои проблемы,рассказывает Наталья Данильченко.

Данильченко приняла решение отдать всех пятерых детей в детский дом. На данный момент самому младшему ребёнку 4 года, старшему — 16 лет. Наталья рассказала, что четверо детей у неё от нынешнего мужа, который находится в тюрьме, а у старшего ребёнка отец ушёл, когда женщина была беременна.

Я очень боялась за детей. Не могла оставить их в той квартире. Понимала, что это необходимо,говорит женщина.

Также женщина поделилась, что, когда она отдавала детей, думала, что это временно, пока она не встанет на ноги, однако детей ей пока не вернули.

В декабре 2018 года Данильченко удалось найти работу в баре. В начале этого же года погибла её мать, которая финансово помогала. В этот момент, по словам женщины, она осталась наедине с работой. Сейчас она говорит, что живёт в съёмной однокомнатной квартире и работает продавцом в магазине примерно за 15 тысяч в месяц, пытаясь сделать ремонт в двухкомнатной квартире на Хохрякова. Если для детей будут созданы условия — их вернут, говорит Наталья.

В данный момент я живу на съёмной квартире, поскольку на Хохрякова невозможно находиться. Там нужно полностью делать ремонт. Я работаю и постепенно закупаю стройматериалы, чтобы делать остальной ремонт, но потолок починить сама я не смогу,говорит Данильченко.

Отпустить детей жить с матерью в съёмной квартире из детского дома не могут, поскольку, по словам женщины, там недостаточно жилплощади.

Наталья Данильченко также рассказывает, что в 2019 году она обращалась за помощью в ремонте к администрации города. Тогда, по её словам, представители мэрии посещали её и делали фото обваливающегося потолка, обещая помочь, если будет финансирование, однако бумаги, подтверждающие это, женщина найти не смогла. Потолок по-прежнему разрушается. Заместитель главы тагилстроевского района Геннадий Классен рассказал, что по их данным, за квартиру на Хохрякова 10, уже давно не платятся коммунальные платежи, а также сборы на капитальный ремонт.

В своё время, когда крыша дома текла, она не захотела оплачивать, а сейчас вот как вышло неприятно. Управляющая компания в курсе вопроса,заявил TagilCity.ru Классен.

В территориальной комиссии Тагилстроевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав TagilCity.ru рассказали, что решением районного суда от 24 сентября 2019 года Наталья Данильченко ограничена в родительских правах в отношении пятерых детей в связи с неисполнением обязанностей по их содержанию, обучению, воспитанию. В комиссии добавили, что в настоящее время дети проживают в ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом».

Однако Наталья Данильченко говорит, что намерена вернуть детей домой. По её словам, в детдоме ей порекомендовали как можно скорее отремонтировать потолок. Директор учреждения Нина Макаренко это подтвердила и добавила, что именно в детском доме Данильченко посоветовали обратиться за помощью в управляющую компанию, однако более подробный комментарий в детдоме пообещали предоставить позже. В управляющей компании не удалось получить оперативный комментарий.

17 февраля Наталья Данильченко подала сообщение о своей проблеме в систему «Городской контроль». Исполнителем был назначен глава Тагилстроевского района Денис Парамонов, а срок предоставления информации — 2 марта. Получить оперативный комментарий TagilCity.ru от Парамонова не удалось.