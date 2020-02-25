В Нижнем Тагиле автомобилистка на «Шкоде» врезалась в опору освещения
Сегодня, 09:52ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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25 февраля в ночные часы в Нижнем Тагиле произошло ДТП с автомобилем «Шкода Фабия». В результате аварии пострадали два человека, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобилистка 1998 года рождения двигалась по Южному подъезду в сторону Николо-Павловского, не справилась с управлением и врезалась в опору освещения.
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В результате ДТП женщина-водитель госпитализирована с ЧМТ, сотрясением головного мозга, повреждением связок колена и повреждением связок ШОП. Пассажир иномарки — мужчина 1996 года рождения — получил ушибы, ему госпитализация не потребовалась.
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