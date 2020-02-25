В Нижнем Тагиле безработный мужчина расплачивался за алкоголь чужой банковской картой
Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве с банковской картой, сообщает пресс-служба МВД.
В отдел полиции № 16 обратилась 32-летняя тагильчанка, которая заявила, что с ее банковской карты похищены более четырех тысяч рублей. Женщина рассказала, что карту выронила, когда расплачивалась за покупки в магазине. Через несколько дней ей на телефон пришли несколько уведомлений о списании с карты денег за покупки, которые она не совершала.
С помощью изъятых из магазина видеозаписей полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный местный житель, который подобрал карту на улице. По его словам, сначала он попытался найти ее владельца, разместив объявление в соцсетях, но никто не откликнулся. Затем решил воспользоваться чужой картой, купив алкоголь.
Мужчина раскаялся в содеянном и пообещал возместить причиненный материальный ущерб. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».