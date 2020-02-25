В Нижнем Тагиле безработный мужчина расплачивался за алкоголь чужой банковской картой

В отдел полиции № 16 обратилась 32-летняя тагильчанка, которая заявила, что с ее банковской карты похищены более четырех тысяч рублей. Женщина рассказала, что карту выронила, когда расплачивалась за покупки в магазине. Через несколько дней ей на телефон пришли несколько уведомлений о списании с карты денег за покупки, которые она не совершала.