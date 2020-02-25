На границе Свердловской области взорвался газопровод

Взрыв произошел на газопроводе Ямбург — Елец на границе Прикамья и Свердловской области. Как сообщают очевидцы, за горой Качканар на небе виднеется красное зарево. Также известно, что ЧП произошло в 12 километрах от Средней Усьвы.

Сообщается, что при взрыве никто не пострадал. В МЧС пояснили, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Газопровод является магистральным, поэтому отключать дома от газа специалисты не будут. Кроме того, спасатели пояснили, что зарево на небе, которое видят жители Качканара, это догорание газа в воздухе, а не пожар.