На границе Свердловской области взорвался газопровод
Сегодня, 22:28ПроисшествияФото: группа "Признавашки Качканар" во ВКонтакте
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Сегодня, 25 февраля, на одном из газопроводов в Свердловской области произошел взрыв, пишет 59.ру.
Взрыв произошел на газопроводе Ямбург — Елец на границе Прикамья и Свердловской области. Как сообщают очевидцы, за горой Качканар на небе виднеется красное зарево. Также известно, что ЧП произошло в 12 километрах от Средней Усьвы.
Сообщается, что при взрыве никто не пострадал. В МЧС пояснили, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Газопровод является магистральным, поэтому отключать дома от газа специалисты не будут. Кроме того, спасатели пояснили, что зарево на небе, которое видят жители Качканара, это догорание газа в воздухе, а не пожар.
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