Юные спортсмены из Нижнего Тагила госпитализированы после посещения кафе и столовой
Сегодня, 09:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Карпинске прокуратура проводит проверку по сообщению об отравлении детей из Нижнего Тагила, приехавших на спортивные соревнования по хоккею с мячом, сообщает надзорное ведомство.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 спортсменов в возрасте 10-11 лет в сопровождении тренера и родителей приехали на соревнования 22 февраля. Ребята питались в гостинице «Урал», где проживали. Питание было организовано местной столовой. Кроме того, 23 февраля дети посещали одно из городских кафе. 24 февраля шестеро детей были госпитализированы в медучреждение с признаками кишечной инфекции.
В ходе проверки надзорное ведомство установит причины отравления несовершеннолетних, соблюдались ли работниками пищеблоков санитарно-эпидемиологические нормы. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы пищи в кафе и столовой, а также взяли смывы с оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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