Юные спортсмены из Нижнего Тагила госпитализированы после посещения кафе и столовой

13 спортсменов в возрасте 10-11 лет в сопровождении тренера и родителей приехали на соревнования 22 февраля. Ребята питались в гостинице «Урал», где проживали. Питание было организовано местной столовой. Кроме того, 23 февраля дети посещали одно из городских кафе. 24 февраля шестеро детей были госпитализированы в медучреждение с признаками кишечной инфекции.