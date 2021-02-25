Без электричества и тепла остались жители коттеджного поселка под Екатеринбургом

Без электричества и тепла остались жители коттеджного поселка под Екатеринбургом

Сегодня, 12:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жители поселка «Алые паруса» остались без отопления и канализации из-за отключения света. Электрики ищут причину аварии, а жителей частично перевели на генераторы.

Отключение электроэнергии произошло 24 февраля. Одна из жительниц поселка рассказала, что в их коттеджах вся система жизнеобеспечения основана на подаче электричества — водоснабжение, отопление и канализация.

Пока еще в доме сохраняется тепло, но водопровод уже замерз. Некоторые дома перевели на питание от генератора, нас так и не подключили, рассказала E1 местная жительница.

Ресурсоснабжающая компания сообщила, что авария произошла из-за обрыва магистрального кабеля, но где именно это произошло выясняют специалисты. Поиски затрудняются техническими особенностями линий электропроводки в поселке — обрыв может находиться где угодно, даже под уложенным асфальтом.

По информации собеседника издания, более 740 участков с домами обесточены.

В пресс-службе «Россети Урала» подтвердили информацию и добавили, что частично питание поселка переведено на резервные источники. На месте работает бригада специалистов и занимается поиском места возникновения технической неисправности.

Напомним, из-за снежного урагана 22 и 23 февраля без электричества остались 900 жителей поселков под Каменском-Уральским. Также были обесточены 74 населенных пункта в Челябинской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
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