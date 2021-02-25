Без электричества и тепла остались жители коттеджного поселка под Екатеринбургом

Отключение электроэнергии произошло 24 февраля. Одна из жительниц поселка рассказала, что в их коттеджах вся система жизнеобеспечения основана на подаче электричества — водоснабжение, отопление и канализация.
Пока еще в доме сохраняется тепло, но водопровод уже замерз. Некоторые дома перевели на питание от генератора, нас так и не подключили, рассказала E1 местная жительница.
Ресурсоснабжающая компания сообщила, что авария произошла из-за обрыва магистрального кабеля, но где именно это произошло выясняют специалисты. Поиски затрудняются техническими особенностями линий электропроводки в поселке — обрыв может находиться где угодно, даже под уложенным асфальтом.
По информации собеседника издания, более 740 участков с домами обесточены.
В пресс-службе «Россети Урала» подтвердили информацию и добавили, что частично питание поселка переведено на резервные источники. На месте работает бригада специалистов и занимается поиском места возникновения технической неисправности.
Напомним, из-за снежного урагана 22 и 23 февраля без электричества остались 900 жителей поселков под Каменском-Уральским. Также были обесточены 74 населенных пункта в Челябинской области.