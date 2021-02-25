«Будем стоять до конца»: в Ереване военные выступили против премьера Никола Пашиняна

В Ереване генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Никола Пашиняна и предупредил его о применении силы против своего народа.

Протестующие, по словам представителя объединенной оппозиции Армении Ишхана Сагателяна, будут находиться на улицах города до тех пор, пока премьер не уйдет в отставку, сообщают «РИА Новости». Мы будем стоять до конца,заявил Сагателян. Он отметил, что несколько десятков тысяч граждан поддерживают начальника генштаба и выразят поддержку президенту Армену Саркисяну, если тот откажется подписывать ходатайство премьера об увольнении главы генштаба. Вы должны подписать лишь указы о назначении нового премьер-министра страны и формировании правительства,подчеркнул Ишхан Сагателян. Премьер-министра Никола Пашиняна считают виновным в поражении Армении в войне в Карабахе. Напомним, в сентябре 2020 года властями Армении в стране было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Также в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Конфликт между Арменией и Азербайджаном: что известно на текущий момент

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