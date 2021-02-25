Были выстрелы: экс-сотрудник ЧОПа найден мертвым в квартире Екатеринбурга на ВИЗе

Экс-сотрудник ЧОПа был обнаружен мертвым в съемном жилье в Екатеринбурге на ВИЗе. Погибшего обнаружили родственники, которые пришли навестить мужчину.

Жители соседних домов услышали выстрел в районе третьего этажа, пишет Е1. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, все обстоятельства трагедии выясняются,сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, при осмотре места происшествия выяснилось, что на мужчину было зарегистрировано два пистолета - травматический и газовый. Что стало причиной такого поступка будет установлено силовиками в ходе разбирательства,рассказал Валерий Горелых. Напомним, в декабре 2020 года в Екатеринбурге неизвестный мужчина выстрелил в пассажира маршрутки, в результате чего пострадавший скончался. В Екатеринбурге неизвестный застрелил в маршрутке человека

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