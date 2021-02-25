Из-за засора канализации в Нижнем Тагиле на Вагонке подтопило улицы

Коммунальная авария произошла в Нижнем Тагиле на Вагонке 25 февраля. Из-за засора канализации в районе Окунева, 38 возникло подтопление улиц.

Последствия коммунальной аварии доставили жителям Нижнего Тагила массу неудобств, так как из-за подтопления на Вагонке стало грязно, пишет НА «Между строк». Пар идёт, лёд растаял там. Стоит жуткая вонища,поделилась информацией местная жительница. Заместитель главы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков рассказал, что «Водоканал» устранил засор, в результате чего вода перестала поступать. На данный момент дорожные службы борются с последствиями коммунальной аварии на Вагонке. Напомним, в январе пресс-служба администрации Нижнего Тагила рассказала, что на территории города возросло количество коммунальных аварий. В Нижнем Тагиле возросло количество коммунальных аварий

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