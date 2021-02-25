Из-за засора канализации в Нижнем Тагиле на Вагонке подтопило улицы

Из-за засора канализации в Нижнем Тагиле на Вагонке подтопило улицы

Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: АН «Между строк»
Коммунальная авария произошла в Нижнем Тагиле на Вагонке 25 февраля. Из-за засора канализации в районе Окунева, 38 возникло подтопление улиц.

Последствия коммунальной аварии доставили жителям Нижнего Тагила массу неудобств, так как из-за подтопления на Вагонке стало грязно, пишет НА «Между строк».

Пар идёт, лёд растаял там. Стоит жуткая вонища,поделилась информацией местная жительница.

Заместитель главы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков рассказал, что «Водоканал» устранил засор, в результате чего вода перестала поступать.

На данный момент дорожные службы борются с последствиями коммунальной аварии на Вагонке.

Напомним, в январе пресс-служба администрации Нижнего Тагила рассказала, что на территории города возросло количество коммунальных аварий.

Материалы по теме:
Вагонкакоммунальная аварияканализацияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы