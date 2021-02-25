Начался пересмотр дела обвиняемых в изнасиловании девушки полицейских в Екатеринбурге

Начался пересмотр дела обвиняемых в изнасиловании девушки полицейских в Екатеринбурге

Сегодня, 16:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
По требованию областного суда Свердловской области начался пересмотр уголовного дела об изнасиловании девушки бывшими полицейскими в Екатеринбурге.

25 февраля на суде был определён график исследований доказательств, а также судебных заседаний. Ближайшее заседание суда состоится в апреле, пишет E1.

Дело снова рассматривает первая инстанция, Ленинский суд. Могу сказать, что мы свою позицию не изменили — полагаем, что вина доказана, и планируем ссылаться на те же доказательства,сообщила адвокат потерпевшей.

Напомним, в 2020 году задержанные бывшие сотрудники правоохранительных органов были отпущены из-под ареста. Адвокат потерпевшей сообщила, что на девушку оказывается психологическое давление из-за освобождения подозреваемых.

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