Пел песни в TikTok: уклоняющийся от исправительных работ уралец задержан в селе

Пел песни в TikTok: уклоняющийся от исправительных работ уралец задержан в селе

Сегодня, 21:13ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Свердловские оперативники задержали осужденного, который уклонялся от исправительных работ и вместо них пел песни в TikTok.

Ранее суд приговорил мужчину к наказанию в виде исправительных работ за грабеж, но он скрылся от инспекции. Тогда сотрудники отдела розыска нашли его аккаунт в соцсети и начали вести переписку от имени девушки. В течение месяца оперативники переписывались с мужчиной, после чего он пригласил «девушку» в гости. На встречу в село прибыли стражи порядка, которые задержали осужденного, сообщает ТК «Четвертый канал».

Наказание в виде исправительных работ будет заменено на шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

На видеозаписи можно заметить, что мужчина попросил прощение у сотрудников правоохранительных органов и пообещал, что «такого больше не повторится».

Видео:пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

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