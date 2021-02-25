Пел песни в TikTok: уклоняющийся от исправительных работ уралец задержан в селе

Ранее суд приговорил мужчину к наказанию в виде исправительных работ за грабеж, но он скрылся от инспекции. Тогда сотрудники отдела розыска нашли его аккаунт в соцсети и начали вести переписку от имени девушки. В течение месяца оперативники переписывались с мужчиной, после чего он пригласил «девушку» в гости. На встречу в село прибыли стражи порядка, которые задержали осужденного, сообщает ТК «Четвертый канал».
Наказание в виде исправительных работ будет заменено на шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
На видеозаписи можно заметить, что мужчина попросил прощение у сотрудников правоохранительных органов и пообещал, что «такого больше не повторится».