Пенсионер на Skoda выехал на «встречку» и устроил смертельное ДТП на Урале

Происшествие случилось на 48 километре автодороги между Екатеринбургом и Тюменью. Водитель Skoda 1936 года рождения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы совершить обгон. Из-за облака снега пожилой мужчина не увидел автомобиль Renault и произошло лобовое столкновение, пишет «КП-Екатеринбург».
В результате аварии на месте происшествия скончались водитель Skoda и его 74-летняя пассажирка. Женщина, управлявшая Renault, была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее закрытую чермно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.
Напомним, 23 февраля водитель автомобиля Chevrolet Cruze устроил лобовое ДТП на улице Белинского в Екатеринбурге и попытался сбежать.