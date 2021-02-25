Пенсионер на Skoda выехал на «встречку» и устроил смертельное ДТП на Урале

Пенсионер на Skoda выехал на «встречку» и устроил смертельное ДТП на Урале

Сегодня, 13:07ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень. Пожилой мужчина вырулил на «встречку» и столкнулся с Renault. Погиб сам пенсионер и его пожилая пассажирка.

Происшествие случилось на 48 километре автодороги между Екатеринбургом и Тюменью. Водитель Skoda 1936 года рождения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы совершить обгон. Из-за облака снега пожилой мужчина не увидел автомобиль Renault и произошло лобовое столкновение, пишет «КП-Екатеринбург».

В результате аварии на месте происшествия скончались водитель Skoda и его 74-летняя пассажирка. Женщина, управлявшая Renault, была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее закрытую чермно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.

Напомним, 23 февраля водитель автомобиля Chevrolet Cruze устроил лобовое ДТП на улице Белинского в Екатеринбурге и попытался сбежать.

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