Порезал сотрудника ножом и ограбил МФО неизвестный в Екатеринбурге

Происшествие случилось утром 24 февраля. Неизвестный мужчина среднего возраста зашел с ножом в салон по выдаче микрозаймов на улице Шаумяна, 96 в столице Урала. Он сразу порезал ножом лицо кассира и отнял 30 тысяч рублей, пишет E1.
По записям с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина в камуфляжной одежде, после совершенного вооруженного налета, направился через сугробы в сторону детской площадки. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается личность подозреваемого, проверяются имевшие проблемы с законом граждане на причастность.
Напомним, 17 февраля сообщалось о приговоре мужчине, ограбившему МФО. Он ворвался с ножом в офис и потребовал отдать все денежные средства, что выполнила сотрудница. Суд признал мужчину виновным, грабитель получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.