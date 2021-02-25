Порезал сотрудника ножом и ограбил МФО неизвестный в Екатеринбурге

Напомним, 17 февраля сообщалось о приговоре мужчине, ограбившему МФО. Он ворвался с ножом в офис и потребовал отдать все денежные средства, что выполнила сотрудница. Суд признал мужчину виновным, грабитель получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.