Порезал сотрудника ножом и ограбил МФО неизвестный в Екатеринбурге

Порезал сотрудника ножом и ограбил МФО неизвестный в Екатеринбурге

Сегодня, 07:25ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Мужчина порезал ножом лицо сотрудника и забрал 30 тысяч рублей в микрофинансовой организации в Екатеринбурге. Грабителя ищет полиция.

Происшествие случилось утром 24 февраля. Неизвестный мужчина среднего возраста зашел с ножом в салон по выдаче микрозаймов на улице Шаумяна, 96 в столице Урала. Он сразу порезал ножом лицо кассира и отнял 30 тысяч рублей, пишет E1.

По записям с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина в камуфляжной одежде, после совершенного вооруженного налета, направился через сугробы в сторону детской площадки. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается личность подозреваемого, проверяются имевшие проблемы с законом граждане на причастность.

Фото:E1.ru

Напомним, 17 февраля сообщалось о приговоре мужчине, ограбившему МФО. Он ворвался с ножом в офис и потребовал отдать все денежные средства, что выполнила сотрудница. Суд признал мужчину виновным, грабитель получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Сюжеты:
Екатеринбург
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