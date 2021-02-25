«Разлетелись в разные стороны»: водитель Subaru устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

В результате данного ДТП пострадали четыре автомобиля, пишет Е1.
На место выехала бригада ДПС для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия,сообщили в ГИБДД.
Очевидцы рассказали, что на месте аварии возникла большая пробка. На данный момент движение в центр города остановлено. На месте аварии уже работает скорая и пожарные.
По словам очевидцев, в аварии пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, так как он вылетел в окно «Газели».
Напомним, 23 февраля в Екатеринбурге водитель устроил лобовое ДТП с военным «УАЗом», после чего попытался сбежать с места аварии.