«Разлетелись в разные стороны»: водитель Subaru устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

Водитель на автомобиле Subaru пересекал перекресток проспекта Космонавтов и улицы Ильича, в результате чего совершил столкновение с «Газелью». Удар был такой силы, что машины отлетели на другие автомобили.

В результате данного ДТП пострадали четыре автомобиля, пишет Е1. На место выехала бригада ДПС для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия,сообщили в ГИБДД. Очевидцы рассказали, что на месте аварии возникла большая пробка. На данный момент движение в центр города остановлено. На месте аварии уже работает скорая и пожарные. По словам очевидцев, в аварии пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, так как он вылетел в окно «Газели». Напомним, 23 февраля в Екатеринбурге водитель устроил лобовое ДТП с военным «УАЗом», после чего попытался сбежать с места аварии. Лобовое ДТП с военным «УАЗом» устроил водитель в Екатеринбурге и пытался сбежать

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter