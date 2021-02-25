Уралец пытался продать нож на станции Нижний Тагил и попался

Уралец пытался продать нож на станции Нижний Тагил и попался

Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Житель Верхней Туры Свердловской области был задержан на железнодорожном вокзале станции Нижний Тагил за сбыт холодного оружия. Мужчина незаконно пытался продать ножны и нож.

20 февраля 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия у жителя Свердловской области было изъято и направлено на экспертизу холодное оружие, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Согласно экспертизе, нож был изготовлен самодельным способом по принципу охотничьего холодного оружия. Свободный оборот подобного оружия на территории Российской Федерации запрещён.

Задержанный рассказал, что нашёл нож в лесу, однако, захотел его продать. На данный момент возбуждено уголовное дело, а также проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, в 2020 году таможенная служба обнаружила в аэропорту Кольцово посылки, в которых находилось более 300 кастетов.

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