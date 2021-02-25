В массовой аварии с «Газелью» в Екатеринбурге пострадали четыре человека

В массовой аварии с «Газелью» в Екатеринбурге пострадали четыре человека

Сегодня, 21:15ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
В массовой аварии с «Газелью», которая произошла в Екатеринбурге, пострадали четыре человека. Они получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.

Инцидент произошел 25 февраля, около 16.00, в микрорайоне Уралмаш. Там на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Ильича столкнулись четыре автомобиля. Предварительная информация гласит, что виновником аварии стал водитель автомобиля Subaru. Он направлялся в сторону улицы Победы, но на запрещающий сигнал светофора вылетел на перекресток и столкнулся с грузовой «Газелью», которая и приняла на себя основной удар. После автомобильные средства откинуло на соседние машины. В результате механические повреждения получили Opel и ВАЗ-2110.

В аварии различные травмы получили четыре человека, их госпитализировали в 23-ю Горбольницу, об их состоянии станет известно чуть позже,сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение местного ГИБДД.

Отмечается, что из-за аварии образовалась пробка. На данный момент автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, по словам очевидцев, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, поскольку он вылетел в окно «Газели».

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