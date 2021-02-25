Выброшенного в лютый мороз на улицу кота спасают зоозащитники в Екатеринбурге

Выброшенного в лютый мороз на улицу кота спасают зоозащитники в Екатеринбурге

Сегодня, 14:04ПроисшествияФото: Е1
Кота, которого неизвестные выбросили в сугроб в лютый мороз в Екатеринбурге, спасают в Центре реабилитации животных УрГАУ.

Животное обнаружила женщина, когда выгуливала свою собаку, и забрала его домой. Кот был полностью покрыт снегом. Екатеринбурженка заметила, что у него кровоточат три лапы и отвезла его в ЦРЖ.

Ветеринары диагностировали у кота сильное обморожение лап и ушей, сейчас решается вопрос об ампутации конечностей.

Общее состояние тяжелое, сейчас проводим интенсивную терапию. Взяты анализы крови. Есть риск не сохранить жизнь,рассказали Е1 в центре.

По словам врачей, животное кастрировано. Скорее всего, кот был домашним.

Напомним, в Березовском местные жители спасли собаку, которая провалилась в глубокую яму. Её достали строители с помощью лестницы.

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