Загорелись «Хинкали» в здании Уральского института управления в Екатеринбурге

Загорелись «Хинкали» в здании Уральского института управления в Екатеринбурге

Сегодня, 08:04ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
В заведении грузинской кухни в здании Уральского института управления на улице 8 марта, 66 в Екатеринбурге. 45 пожарных потушили огонь к 6 утра.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оператора в 05.12, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На площади 20 квадратных метров горело помещение кафе «Хинкали» в центре столицы Урала. Для борьбы с огнем на место были направлены 45 пожарных и 14 единиц техники. Огонь был устранен к 05.54. Проливка и разбор конструкций завершился к 7.00.

Напомним, с 21 по 23 февраля в Нижнем Тагиле произошли 13 пожаров. Шесть из них — в банях, в двух случаях загорелись чердаки частных домов. Кроме того, сгорели три автомобиля.

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