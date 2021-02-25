Застрявшую в яме собаку спасли с помощью лестницы жители в Березовском

Оказалось, что собака упала в яму и не могла самостоятельно оттуда выбраться. По словам мужчины, они обратились в службу зоозащиты, однако специалисты отказались приехать. Тогда они попросили о помощи рабочих со стройки, которая находилась рядом. Мужчины взяли лестницу и достали животное, после чего собака убежала.