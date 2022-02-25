Дела семейные: в полиции рассказали подробности изъятия девочки из семьи в Тагиле

В полиции Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что приезжая семья состояла на учете с первого дня переезда в наш город в апреле 2021 года из-за антисанитарии в квартире. При этом правоохранители подтверждают, что герои публикации жилплощадь снимали, а силовики совместно с медиками их проверяли как приезжих с малолетним ребенком.
В апреле 2021 года семья была поставлена на учет в ОДН ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» за антисанитарные условия, что было выявлено при посещении сотрудниками полиции совместно с медицинскими работниками при проверке по месту жительства вновь появившейся семьи с несовершеннолетним ребенком, рассказали редакции в полиции.
По словам полицейских, проверки проходили регулярно, однако семья не злоупотребляла алкоголем, а к девочке не применялось насилие. При этом в ведомстве говорят, что у приезжих были семейные проблемы.
В ходе проводимых проверок фактов насилия в отношении ребенка не выявлено, как и не выявлено фактов злоупотребления родителями алкоголя. Тем не менее, выявлены некоторые семейные проблемы, говорят в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Однако, как заверяли редакцию соседи этих жильцов, отец девочки неоднократно орал, в том числе матом на ребенка.
Как-то раз он орал на девочку, которая живет с ним в одной квартире, угрожая избить ее. Девочка плачет периодически. Как-то раз он крикнул, чтобы малышка выбирала, по какой части тела он ее ударит — по голове или половым органам, делилась с редакцией соседка беспокойного жильца Елена.
После многочисленных жалоб соседей и запроса редакции TagilCity.ru, полицейские решили вопрос с проблемной семьей кардинально — девочку изъяли, а на родителей составили протоколы. Однако в правоохранительных органах говорят о другой причине изъятия ребенка — просьбе матери малышки. Якобы женщина сама попросила силовиков отправить ее дочь в спецучреждение и помочь решить проблемы с мужем.
Мать девочки обратилась к сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних за помощью в решении семейных проблем. Было принято совместное решение о временном проживании ребенка в социально-реабилитационном центре по личному заявлению матери о сложном материальном положении, сообщили правоохранители.
О каких именно сложностях материального плана говорится в ответе, уточнений нет. Однако соседи проблемной семьи говорят, что хозяева съемной квартиры живут в этом же доме, а разбирательств с жильцами у них не было.
Со слов опеки-полицейского и отца (деспота) знаю, что у них не было еды в квартире. Не исключаю, что и на квартиру могло не быть. Но это предположения. Прошло почти два месяца, в квартире никто не живет пока. Но я вскакиваю до сих пор ночью иногда, рассказала редакции соседка крикуна Елена.
В конечном счете малышка оказалась в СРЦН — после того, как девочку доставили в спецучреждение, медики не выявили у нее на теле следов насилия. Мать и отец девочки с квартиры съехали и живут по-отдельности: мужчина вернулся в родной город, а женщина остановилась у знакомых.
Органы опеки, куда редакция TagilCity.ru также направляла запрос, до сих пор на него не ответили.
Напомним, на крикуна из квартиры в доме № 43 на улице Окунева в Нижнем Тагиле пожаловались редакции его соседи. Жильцы дома рассказали TagilCity.ru, что живущий у них за стенкой тагильчанин любит орать по ночам, при этом угрожая своей дочери. Позднее в беседе с женщиной крикун заявил, что не любит маленьких детей, а орет из-за компьютерных игр. Женщина неоднократно вызывала наряд полиции и участкового, которые вместо принятия мер разводили руками.