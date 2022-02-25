Дела семейные: в полиции рассказали подробности изъятия девочки из семьи в Тагиле

Со слов опеки-полицейского и отца (деспота) знаю, что у них не было еды в квартире. Не исключаю, что и на квартиру могло не быть. Но это предположения. Прошло почти два месяца, в квартире никто не живет пока. Но я вскакиваю до сих пор ночью иногда, рассказала редакции соседка крикуна Елена.