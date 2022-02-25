Ледяная глыба упала на голову екатеринбурженки и разбилась

Ледяная глыба упала на голову екатеринбурженки и разбилась
Ледяная глыба упала на голову екатеринбурженки и разбилась
Сегодня, 07:18ПроисшествияФото: 1MI
Ледяная глыба упала с крыши жилого дома на голову жительницы Екатеринбурга Людмилу. Женщина получила сотрясение мозга.

Происшествие случилось на улице Декабристов 16/18в. Женщина шла в аптеку за лекарствами. Она начала подниматься по ступенькам и на нее обрушилась глыба, пишет Ура.ру.

Пострадавшая не сразу увидела, что именно лежит на асфальте.

Это не сосулька или снег, а реально ледяные глыбы, которые о мою голову раскололись. Меня спас капюшон, у которого ткань скользкая. Только за счет этого удар пришелся не плашмя, а пошел по касательно,говорит Людмила.

В аптеке ей дали лед, а также она вызвала скорую помощь. Машина приехала быстро. Медики поставили обезболивающий укол. Женщину отвезли в больницу и провели МРТ. У нее ушиб мягких тканей и сотрясение мозга.

Теперь Людмила составляет заявление в полицию, чтобы найти виновных, а также узнать, кто ответственный за уборку крыш.

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происшествиеледЕкатеринбург
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