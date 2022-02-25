Мужчина скончался на рабочем месте на тагильском «Уралвагонзаводе»

Слесарь 1969 года рождения почувствовал себя плохо во время осмотра оборудования предприятия, мужчина потерял сознание. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть рабочего.
На предприятии создана комиссия, которая расследует все обстоятельства случившегося, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Уралвагонзавода».
Администрация выразила соболезнования родным и близким покойного, им обещают оказать необходимую поддержку.
Напомним, 2 февраля на УВЗ умерла 63-летняя сотрудница предприятия. Она обратилась в медпункт, ссылаясь на плохое самочувствие, но медик не успел ей помочь.