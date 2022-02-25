СК заявил об обстреле ВСУ приграничных территорий России

Трое граждан России пострадали в результате обстрела приграничных с Украиной населенных пунктов в Белгородском и Ровеньском районах Белгородской области. Это двое взрослых и семилетний ребенок.
Также в результате попадания снарядов уничтожен один жилой дом и еще восемь полуразрушены. Сообщается о повреждении автомобиля.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Это уже не первый подобный случай, отмечают в ведомстве. Ранее сообщалось об обстрелах территории Ростовской области, на которой упали не менее 14 снарядов.
На Донбассе, напомним, проводится военная операция, спровоцированная возобновившимися с 18 февраля обстрелами территорий ДНР и ЛНР. В приграничных с Украиной российских регионах отменены занятия в школах и детских садах. Усилен паспортный режим и контроль автотранспорта.