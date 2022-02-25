СК заявил об обстреле ВСУ приграничных территорий России

СК заявил об обстреле ВСУ приграничных территорий России
СК заявил об обстреле ВСУ приграничных территорий России
Сегодня, 03:02ПроисшествияФото: Следственный комитет Российской Федерации

Два района Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Украины

Следственный комитет России заявил об обстреле украинскими войсками двух районов в Белгородской области.

Трое граждан России пострадали в результате обстрела приграничных с Украиной населенных пунктов в Белгородском и Ровеньском районах Белгородской области. Это двое взрослых и семилетний ребенок.

Также в результате попадания снарядов уничтожен один жилой дом и еще восемь полуразрушены. Сообщается о повреждении автомобиля.

Видео:Следственный комитет России

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Это уже не первый подобный случай, отмечают в ведомстве. Ранее сообщалось об обстрелах территории Ростовской области, на которой упали не менее 14 снарядов.

На Донбассе, напомним, проводится военная операция, спровоцированная возобновившимися с 18 февраля обстрелами территорий ДНР и ЛНР. В приграничных с Украиной российских регионах отменены занятия в школах и детских садах. Усилен паспортный режим и контроль автотранспорта.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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