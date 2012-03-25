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39 тагильских школьников чудом избежали гибели. Их автобус попал в ДТП под Первоуральском (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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39 тагильских школьников чудом избежали гибели. Их автобус попал в ДТП под Первоуральском (ФОТО)

25 марта 2012, 09:02ПроисшествияОльга
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