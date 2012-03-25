39 тагильских школьников чудом избежали гибели. Их автобус попал в ДТП под Первоуральском (ФОТО)

В четверг около 9-ти часов вечера под Первоуральском, на 306 километре Московского тракта в аварию попал автобус с тагильскими школьниками. Ученикикласса школы № 5 ехали с экскурсии в Кунгурскую пещеру. Автобусс детьми врезался в легковую «Шкоду», ехавшую перед ним. Легковушкавнезапно остановилась, и автобус не успел уйти от столкновения. В салоненаходились почти 40 человек.

После столкновения автобус выехална встречную и остановился на обочине. По мнению госавтоинспекторов,только счастливая случайность спасла автобус. Буквально через несколькосекунд после этого во встречном направлении проехала грузовая фурас прицепом. В ДТП виноват водитель автобуса, уверен заместительначальника отдела УГИБДД по Свердловской области Сергей Кисельников.

В ДТПникто не пострадал — все дети были пристёгнуты ремнями безопасности.Но из-за аварии школьники провели на трассе почти 5 часов, рассказалаЮля Мурзина, у которой в этом автобусе ехала племянница.

ОбластноеГИБДД тут же провело проверку фирмы, которая организовала перевозкудетей. Госавтонспекторы посчитали нарушением то, что школьников везлив тёмное время суток. Представители областного ГИБДД также утверждают,что маршрут перевозки тагильских ребятишек заранее не был согласованс автоинспекторами. Но начальник городского управления образованияАнатолий Соложнин утверждает обратное.

Сейчас ГИБДД проверяет весьпассажирский транспорт, в котором возят детей. В том числе и на трассахСвердловской области. Свою проверку проводят и в управлении образованияНижнего Тагил. Анатолий Соложнин говорит с уверенностью,что везти класс на экскурсию в учебный день педагоги не имели права.Строго следить за этим в нашем городе стали после того, как 1,5 годаназад в походе на Медведь-Камень на экстремальном аттракционе пострадалмальчик. За нарушение этого запрета директорашколы как раз и могут наказать.

За двенедели в в мире произошла серия страшных ДТП со школьными автобусами.В Швейцаии в тоннеле разбился автобус, везший бельгийских школьниковс каникул. Из 52 человек погибли 28. Еще 24 ребенка получили травмы.На юго-востоке Индии автобус съехал с дороги и упал в пруд,14 школьников погибли. Водитель не справился с управлением, пытаясьизбежать лобового столкновения с мотоциклом. В момент ДТП в автобусенаходилось 40 детей. И 19 марта на трассе Омск-Муромцево полностьюсгорел автобус Volvo, который возвращался с соревнований с детскойспортивной командой. К счастью, с омскими ребятишками, каки с тагильскими, всё в порядке.