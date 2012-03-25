В здании полиции Свердловской области нашли ящик ртути
Общий вес опасного вещества составил более 20 килограммов.
В Свердловской области на складе отдела полиции инспекция обнаружилаболее 20 килограммов ртути. Вещество было упаковано в резиновые емкости инаходилось в металлическом ящике.
Ртуть была обнаружена наканунепри инспектировании склада в подвальном помещении межмуниципальногоотдела МВД РФ «Сысертский», уточнили в пресс-службе ГУМВД.
Здание,где нашли ртуть, не является основным в работе местной полиции. Здесьрасполагаются служба участковых уполномоченных и полицейские по деламнесовершеннолетних, а также суд. В настоящее время здание закрыто.
Проводятсяэкстренные мероприятия, связанные с изъятием металла и проведениемдемеркуризации. Полицейские выясняют, как давно находится там опасныйметалл в таких количествах, откуда он взялся и с какой целью: то ли онна ответственном хранении там находился, то ли по иным причинам. Поданному факту проводится тщательная проверка сообщил начальникпресс-службы ГУМВД РФ по области Валерий Горелых.
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