В здании полиции Свердловской области нашли ящик ртути

Здание,где нашли ртуть, не является основным в работе местной полиции. Здесьрасполагаются служба участковых уполномоченных и полицейские по деламнесовершеннолетних, а также суд. В настоящее время здание закрыто.

Проводятсяэкстренные мероприятия, связанные с изъятием металла и проведениемдемеркуризации. Полицейские выясняют, как давно находится там опасныйметалл в таких количествах, откуда он взялся и с какой целью: то ли онна ответственном хранении там находился, то ли по иным причинам. Поданному факту проводится тщательная проверка сообщил начальникпресс-службы ГУМВД РФ по области Валерий Горелых.