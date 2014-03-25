Неадекват и скорость. В Нижнем Тагиле два ВАЗа не поделили дорогу (ФОТО, ВИДЕО)

Как пишет пользовательница Алена в паблик «Типичный Тагильчанин», около 00:00 они с молодым человеком на ВАЗ-21014 ехали по улице Пархоменко со скоростью примерно 40 км/ч, как вдруг на отрезке улицы от Карла Маркса до Ленина в них въехал точно такой же автомобиль.

Это, конечно, обычное ДТП, но реакция самих виновников просто поражает. Судя по предоставленному видео, пассажирка ВАЗа не устает пререкаться даже в здании ГИБДД, где участники аварии давали показания. Кроме того, пользовательница сообщает, что водитель и пассажир вообще не должны были садиться за руль в таком состоянии, в котором они находили в момент аварии.