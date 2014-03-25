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Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей давнего ДТП: один из пострадавших был в костюме медведя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей давнего ДТП: один из пострадавших был в костюме медведя

25 марта 2014, 16:35Происшествия
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