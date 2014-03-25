Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей давнего ДТП: один из пострадавших был в костюме медведя
25 марта 2014, 16:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2 июля 2013 года около 11:00 в километре от трассы Екатеринбург-Серов на грунтовой дороге, ведущей в поселок Горноуральский Пригородного района Свердловской области, водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства.
В результате ДТП пассажиры получили травмы средней степени тяжести. Они, кстати, спешили в поселок Горноуральский на детский праздник, а один из пострадавших был в костюме медведя.
Сотрудники следственного отдела № 6 отдела полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское» просят очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, обратиться по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Островского, 5, кабинет № 117 или 120, или по телефонам: (3435) 97-63-89, 97-63-88.
Фото с Яндекс.Картинки
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей