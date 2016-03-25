Полиция Екатеринбурга выпустила из СИЗО наркомана, сбившего 4-летнего мальчика (ФОТО, ВИДЕО)

Две женщины с ребенком переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, как вдруг сзади на них выскочила Mazda 6, под управлением Павла Анисимова. Автомобиль зацепил 4-летнего мальчика, от чего того отбросило на полтора метра. Далее Mazda протаранила и отбросила стоящий на перекрестке «ВАЗ», после чего выскочила на тротуар и увязла там в снегу. Происшествие записала одна из городских камер видеонаблюдения.

К счастью, теплая одежда уберегла мальчика от тяжелых травм, но все равно врачи диагностировали у него гематому на голове и ещё несколько на теле. Позже было диагностировано сотрясение мозга. Мальчик находится в больнице.

Сообщается, что водитель имел при себе крупную партию наркотиков:

Анисимов не мог выйти из машины. Потом он блевал. Отказался от медосвидетельствования. При обыске ППСМ обнаружили у него особо крупную партию наркоты — 2,86 грамма. Кроме того, в 2011 году у него уже была условная судимость 2 года — и тоже по наркотикам привел слова отца ребенка портал Е1.ru.

Павел Анисимов был заключен в СИЗО, но недавно, за сотрудничество со следствием, его отпустили по подписку о невыезде. Скоро его ожидает суд, на котором будет приниматься решение о лишении его водительских прав.