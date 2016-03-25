Пустился «Во все тяжкие»: в квартире тагильчанина полицейские обнаружили миниатюрную лабораторию по производству наркотиков (ФОТО)

Правоохранители провели обыск в квартире задержанного на ГГМ. Там была обнаружена целая нарколаборатория, оснащенная всеми необходимыми приспособлениями, чтобы изготавливать и употреблять запрещенное зелье: от стеклянных колб и трубок с нагаром до металлических гирек и шприцов. Полицейские выяснили, что сильно действующее наркотическое средство хозяин квартиры изготавливал на основе эфедрина.

А соседи наркоповара рассказали, что эта квартира – настоящий притон: в жилище регулярно собирались подозрительные граждане. Вместе с хозяином они принимали одурманивающие вещества.

Помимо этого, в квартире матери задержанного полицейские изъяли несколько патронов, пневматический пистолет и гранату. К счастью, «лимонка» не представляла угрозы – в ней отсутствовали взрывчатые вещества.

Тагильчанина заключили под стражу. В отношении его возбудили уголовное дело.

ФОТО: ММУ МВД России «Нижнетагильское»