Пустился «Во все тяжкие»: в квартире тагильчанина полицейские обнаружили миниатюрную лабораторию по производству наркотиков (ФОТО)
Накануне сотрудники 20-го отдела полиции задержали на улице 35-летнего безработного мужчину. Житель Гальянки планировал продать наркотики. Установлено, что изъятое полицейскими вещество, массой 0,07 граммов, является эфедрином.
Правоохранители провели обыск в квартире задержанного на ГГМ. Там была обнаружена целая нарколаборатория, оснащенная всеми необходимыми приспособлениями, чтобы изготавливать и употреблять запрещенное зелье: от стеклянных колб и трубок с нагаром до металлических гирек и шприцов. Полицейские выяснили, что сильно действующее наркотическое средство хозяин квартиры изготавливал на основе эфедрина.
А соседи наркоповара рассказали, что эта квартира – настоящий притон: в жилище регулярно собирались подозрительные граждане. Вместе с хозяином они принимали одурманивающие вещества.
Помимо этого, в квартире матери задержанного полицейские изъяли несколько патронов, пневматический пистолет и гранату. К счастью, «лимонка» не представляла угрозы – в ней отсутствовали взрывчатые вещества.
Тагильчанина заключили под стражу. В отношении его возбудили уголовное дело.
ФОТО: ММУ МВД России «Нижнетагильское»
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru