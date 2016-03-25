В Рефтинском следователи подозревают заместителя директора спецучилища в избиении своих подопечных

По версии следствия, замдиректор или другие неустановленные лица, находясь на территории училища, систематически избивали воспитанников в течение полутора лет.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следственная группа, в которую включены следователи по особо важным делам, устанавливает все факты насилия над детьми, а также обстоятельства происшествий.

Несколько недель назад в Нижнем Тагиле заключенный поведал о пытках в исправительной колонии №5. По словам осужденного, сотрудники колонии его избивали, выводили голого на улицу зимой и обливали ледяной водой.