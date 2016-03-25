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В Рефтинском следователи подозревают заместителя директора спецучилища в избиении своих подопечных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Рефтинском следователи подозревают заместителя директора спецучилища в избиении своих подопечных

25 марта 2016, 11:05ПроисшествияТимофей Данилов
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