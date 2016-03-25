В Свердловской области халатные чиновники предложили жителям села Черноусово заселиться в опасную новостройку

По данным следствия, белоярское МУ «Отдел капитального строительства, газификации и ЖКХ» заключило контракт с фирмой-подрядчиком. Организация обязалась построить и «сдать под ключ» многоквартирный дом в селе Черноусово. Переселиться в новое здание из аварийного жилья должны были 11 уральских семей.

Однако новостройка оказалась не менее опасной, чем старое здание. Дело в том, что чиновники систематически подписывали документы о приемке работ, которые не были выполнены. Это работы на сумму более 130 тысяч рублей. Так, из-за небрежности и равнодушия властей, жизнь и здоровье свердловчан находились в опасности.