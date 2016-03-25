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В Свердловской области халатные чиновники предложили жителям села Черноусово заселиться в опасную новостройку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области халатные чиновники предложили жителям села Черноусово заселиться в опасную новостройку

25 марта 2016, 17:25ПроисшествияТимофей Данилов
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