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Двое школьников ограбили 8-летнего мальчика в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое школьников ограбили 8-летнего мальчика в Екатеринбурге (ФОТО)

25 марта 2017, 15:40Происшествия
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