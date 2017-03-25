Двое школьников ограбили 8-летнего мальчика в Екатеринбурге (ФОТО)
25 марта 2017, 15:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге неизвестные подростки напали на 8-летнего школьника.
Сюжеты: Екатеринбург
По пути из школы домой мальчика остановили двое подростков 12-13 лет. Они поинтересовались, который час, а когда школьник начал доставать телефон, хулиганы ударили его по лицу и выхватили мобильный.
Удар был такой силы, что у ребенка на лице остались следы костяшек.
Мама пострадавшего обратилась в полицию. В настоящее время составляется фоторобот подозреваемых.
По данному факту проводится проверка, передает E1.ru.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей