Инкассатор из Первоуральска проиграл 4 миллиона рублей в он-лайн казино

В тот день, напомним, руководитель инкассаторской организации обратился в органы полиции с заявлением о хищении крупной денежной суммы . Полицейские совместно со следователями работали над раскрытием преступления и установлением местоположения подозреваемого, передает пресс-служба регионального МВД.

Накануне был задержан подозреваемый 26-летний сотрудник этой самой организации, который уже сознался в содеянном. Он рассказал, что в марте в течение нескольких дней совершал кражи денежных средств. Затем он проигрывал их в он-лайн казино, но до последнего надеялся выиграть и вернуть деньги. Сейчас игроману грозит до 10-ти лет лишения свободы либо штраф до миллиона рублей.