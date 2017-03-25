Неизвестный мужчина устроил поджог в прокуратуре Первоуральска и погиб (ФОТО)
25 марта 2017, 10:00Происшествия
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В Первоуральске 24 марта мужчина устроил пожар в кабинете помощника прокурора, в результате чего погиб.
Помощник прокурора вызвала мужчину к себе в кабинет для личного приёма. Вдруг он начал обливать стены и мебель из канистры с бензином, затем поджёг. Случился пожар. Известно, что он не выкрикивал никаких претензий в адрес прокуратуры города, передают в пресс-службе ведомства.
Личность погибшего пока не установлена, сотрудница прокуратуры не пострадала. Полностью выгорел подожжённый кабинет, другие помещения затянуло дымом, пишет E1.ru. Сотрудников прокуратуры пришлось эвакуировать.
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Известно, что ранее один из предполагаемых нарушителей мог устроить подобный инцидент. Им являлся участник ДТП с полицейским служебным автомобилем. Тогда мужчина, выкрикивающий угрозы о самосожжении, был доставлен в психдиспансер.
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Фото: E1.ru
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