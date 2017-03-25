Водитель такси в Екатеринбурге травмировал 25-летнюю девушку (ФОТО)
В Екатеринбурге накануне состоялся конфликт между водителем службы такси «Везёт» и пассажирками, в результате которого была травмирована 25-летняя девушка.
Конфликт произошел из-за 15 рублей, пишет E1.ru. При вызове машины для поездки девушки поменяли адрес. Водитель сообщил, что нужно изменить и стоимость заказа – вместо 110 рублей – 125. Девушки стали уточнять информацию у диспетчера, поскольку им в интернете рассчитали заказ по первой стоимости. Водитель начал ругаться и даже толкнул девушку, которая попыталась показать ему данные на экране телефона. Всё это происходило в салоне авто, откуда затем водитель стал выгонять девушек. Одна из них вышла, а когда салон покидала другая, он резко поехал, и дверь зажала ей ногу. Девушка упала и зарыдала, водитель испугался и начал извиняться.
В больнице медики сказали, что травма не слишком серьезная. Однако у девушки и до этого были переломы ноги, поэтому эта ситуация ей может навредить.
Фото: E1.ru
В руководстве такси «Везёт» пообещали провести проверку по факту случившегося. Комментарий от них будет дан позднее.
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