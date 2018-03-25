Автомобиль «Skoda Octavia» загорелся ночью на Вагонке в Нижнем Тагиле
25 марта, 12:35Происшествия
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Автомобиль «Skoda Octavia» пострадал в результате возгорания в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Пожар потушили местные жители до прибытия команды спасателей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь на 25 марта на проспекте Дзержинского произошло возгорание автомобиля «Skoda Octavia».
Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огонь повредил лакокрасочное покрытие капота и не причинил серьёзных повреждений.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», пожар был потушен местными жителями до того, как к месту происшествия приехали спасатели.
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