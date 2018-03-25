Автомобиль «Skoda Octavia» загорелся ночью на Вагонке в Нижнем Тагиле

В ночь на 25 марта на проспекте Дзержинского произошло возгорание автомобиля «Skoda Octavia».

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огонь повредил лакокрасочное покрытие капота и не причинил серьёзных повреждений.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», пожар был потушен местными жителями до того, как к месту происшествия приехали спасатели.