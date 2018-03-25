Двое мужчин в Екатеринбурге обвиняются в краже машин под предлогом долгов (ФОТО)

Пока известно о 2-х эпизодах по этому делу. Екатеринбургский бизнесмен обратился с заявлением в полицию в 2017 году. Он утверждал, что 2-е мужчин подсели к нему в кафе и начали требовать вернуть им долг, затем они забрали у него ключи от авто.