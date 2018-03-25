Молодой человек в Первоуральске упал в шахту лифта и погиб

Лифт с компанией молодых людей застрял от перегрузки между 6-м и 7-м этажами. Молодые люди не стали вызывать диспетчера и сами раздвинули двери лифта. Один из них попытался выбраться из лифта самостоятельно, но сорвался вниз и разбился насмерть, сообщает «Федерал Пресс».