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Молодой человек в Первоуральске упал в шахту лифта и погиб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодой человек в Первоуральске упал в шахту лифта и погиб

25 марта, 09:35Происшествия
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