Молодой человек в Первоуральске упал в шахту лифта и погиб
25 марта, 09:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Первоуральске парень упал в шахту лифта с высоты 6-го этажа и разбился насмерть.
Происшествие случилось в 16-этажном доме.
Лифт с компанией молодых людей застрял от перегрузки между 6-м и 7-м этажами. Молодые люди не стали вызывать диспетчера и сами раздвинули двери лифта. Один из них попытался выбраться из лифта самостоятельно, но сорвался вниз и разбился насмерть, сообщает «Федерал Пресс».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей