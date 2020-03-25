В Нижнем Тагиле за ночь сгорели два автомобиля

В 21:43 диспетчеру поступило сообщение, что произошло возгорание иномарки Chevrolet Lacetti.На тушение пожара выехали шесть спасателей на двух единицах спецтехники. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Поврежден моторный отсек автомобиля.

В 3:20 произошло возгорание «ВАЗ-2114». На вызов прибыли семь человек личного состава на двух спецмашинах. У автомобиля также произошло повреждение моторного отсека.