В Нижнем Тагиле за ночь сгорели два автомобиля
Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле сгорели два автомобиля, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 21:43 диспетчеру поступило сообщение, что произошло возгорание иномарки Chevrolet Lacetti.На тушение пожара выехали шесть спасателей на двух единицах спецтехники. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Поврежден моторный отсек автомобиля.
В 3:20 произошло возгорание «ВАЗ-2114». На вызов прибыли семь человек личного состава на двух спецмашинах. У автомобиля также произошло повреждение моторного отсека.
Оба возгорания успешно устранены. Причины произошедшего устанавливаются. В результате возгораний никто не пострадал.
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